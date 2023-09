About

Situé sur la commune de Villeurbanne, le Transbordeur est une salle de concerts en activité depuis 1989. Le bâtiment était initialement une usine de traitement des eaux qui a été réhabilitée en lieu culturel pouvant accueillir concerts, soirées, spectacles, galas et autres événements culturels. Le lieu propose 3 différents espaces d’exploitation : la grande salle ayant une capacité maximale de 1800 personnes, le Club Transbo qui est une salle plus intimiste, et enfin une scène extérieure. Depuis le concert d’ouverture de la salle le 21 janvier 1989 avec la venue du groupe britannique New Order, tous les grands noms des musiques actuelles se sont succédés sur la scène villeurbannaise : d’Oasis à Radiohead en passant par Angèle, Aya Nakamura, Iggy Pop, Orelsan, Clara Luciani... Si la salle a toujours su garder son état d’esprit rock, les esthétiques musicales programmées sont très éclectiques et balaient la totalité du champ des musiques amplifiées : rap, chanson, pop, reggae, dub, sono mondiale, électro, metal, rock, soul, techno, etc.