Le Supersonic est devenu le lieu incontournable du rock à Paris (les inrocks). Trois concerts gratuits tous les soirs, des nuits pop rock tous les jeudis, vendredis, samedis jusqu'au petit matin, des Sunday Tribute les dimanches et des aftershows, dj sets de grands noms du rock (Peter Hook, Anton Newcombe, Carl Barât, Dave Haslam, Lol Tolhurst...) y sont organisés. Cette ancienne usine à l’allure de loft new-yorkais est ouverte 7 jours sur 7 pour contenter amateurs de musique indie et oiseaux de nuit. Elu Meilleur Spot couche-tard au Love Awards Paris 2018 de Time Out, et premier finaliste de la catégorie Spot musical.