Inaugurato a Luglio 2020, il nuovo Cineporto di Taranto è inserito all’interno del contenitore dell’associazione Afo6 denominata “Spazioporto” ed è il cuore logistico delle attività di Apulia Film Commission sul territorio tarantino. 500 mq in totale dotati di spazi dedicati all’attività cinematografica e audiovisiva, ma anche a iniziative culturali e musicali. L’area è dotata di sala riunioni, sala casting, area trucco e parrucco, sala posa, sala broadcasting (web radio e tv) segreteria, magazzino, attrezzeria, sala conferenze, area proiezioni, area ristoro, area espositiva e sale coworking. Oltre all’assistenza alle produzioni, ci sarà la possibilità di organizzare proiezioni, incontri, presentazioni in grado di rendere vivo lo spazio per tutta la settimana.