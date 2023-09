About

Nato quasi venti anni or sono come centro polifunzionale di quartiere da sempre autogestito ed autofinanziato, si è da sempre fatto enclave per raccogliere, accudire e dare ossigeno all’asfissia artistica-culturale che spesso fisiologicamente attanaglia le periferie della nostra metropoli, cercando di privilegiare la qualità, la freschezza e l’intransigenza delle proprie proposte. Oasi alternativa a libera vocazione artistica allo sPAZIO 211 regna la quintessenza della produzione indipendente di prima classe degli ultimi anni, punta di diamante dell’underground torinese su scala internazionale. Un grande prato ed un’area verde ove in un passato recente sono circolate alcune delle musiche più stuzzicanti fra quelle capitate nel nostro paese come INTERPOL, TAME IMPALA, TV ON THE RADIO, SONIC YOUTH, WILCO, JACK WHITE, MARS VOLTA, VERDENA, GOSSIP e tanti altri… Lo sPAZIO211 è definito da molti il cuore pulsante della scena musicale torinese tanto apprezzata a livello nazionale e proprio per questo un’eccellenza della città di Torino.