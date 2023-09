About

Refugio musical de la Barcelona Underground, club de clubs y uno de los principales epicentros de la música independiente en vivo de la ciudad. Equipado con un sistema de sonido Funktion-One y con una estética que recuerda a los cabarets de los años 20 ha sido nombrado como mejor club/fiesta de Barcelona por Time Out. Psicodelia, Afrobeat, Techno, Punk, Garage, Rock, Trap… son algunos de los géneros musicales que se dan cita en los conciertos y sesiones de DJs que se programan a lo largo de la semana. Fiestas y festivales de referencia como: Brunch in The City, Boiler Room, Hivernacle Pop Up Club, Gambeat Weekend, BCN Psych Fest, Voodoo, Maricxs Maricxs y artistas como Dixon, The Sonics, C. Tangana, Seth Troxler, Temples, Suffocation, Nathy Peluso, Ame, Bad Gyal, Os Mutantes, Moon Duo, Spectrum, Shannon and the Clams, Pestilence, Amyl and The Sniffers, Soto … han pasado por su escenario. Baile y diversión en comunidad a ritmo de las propuestas más atrevidas de la ciudad.