About

La Rock School Barbey est une salle de concert et scène de musiques actuelles. Son projet repose dès le départ sur la diffusion et la transmission. Elle est gérée par l’association Parallèles Attitudes Diffusion depuis 1988. La structure propose aussi des cours de musique, un accompagnement des pratiques professionnelles et amateurs et des studios de répétitions et d'enregistrement. Elle agit également sur le territoire bordelais en médiation sociale et culturelle.