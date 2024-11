Maka Club è uno spazio unico che nasce in un ex scalo merci ferroviario, trasformato in un ambiente di 400 metri quadrati dove la cultura, la musica e il design si fondono in un'atmosfera vibrante e accogliente. Con un ampio giardino che aggiunge una dimensione di verde e relax, il club è dotato di un impianto soundsystem Void Design, che garantisce un'esperienza sonora di alta qualità. Il lightsystem ad hoc, progettato con pezzi unici, completa l'ambiente, creando un'atmosfera immersiva e coinvolgente e rendendo Maka Club il punto di riferimento per chi cerca un'esperienza indimenticabile.