Nata dall’eredità dell’ associazione formatasi nel 1994 negli storici spazi di via Fioravanti e dall’esperienza decennale della Link Associated di Via Fantoni, l’APS Link 2.0 porta avanti un’ esperienza socio culturale unica nel suo genere in tutta Italia che si sta avviando verso il traguardo dei 30 anni . Il Link è affiliato al circuito nazionale AICS, Associazione Italiana Cultura Sport. Il tesseramento è possibile dal sito della venue. La domanda di affiliazione sarà approvata dal direttivo del Link e successivamente potrete ritirare la vostra tessera direttamente in via Fantoni 21 pagando il costo dell’iscrizione di 8€. Ogni tessera AICS avrà validità fino al 31 agosto successivo alla data di iscrizione.