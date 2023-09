About

Lieu historique au coeur du quartier le plus effervescent de Paris, La Machine du Moulin Rouge est l’un des clubs et salles de concert les plus ambitieux de la capitale. Avec son immense salle Le Central, son mini club en sous-sol, La Chaufferie, son Bar à Bulles, un bar terrasse caché derrière le Moulin Rouge et son Toit, un rooftop confidentiel, elle offre une configuration unique. Véritable lieu de vie, de jour comme de nuit, elle se démarque par son éclectisme et par le foisonnement de sa programmation, ne négligeant aucune niche et faisant confiance à l’ouverture d’esprit et à la soif de découverte de ses publics.