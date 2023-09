About

Ground Control est un lieu de vie culturel indépendant et engagé. C’est un lieu où les gens se rencontrent, où les idées se brassent, où les solutions nouvelles peuvent apparaître. Lieu d’expérimentation et d’expression, la culture, la planète, la solidarité, les acteurs du changement en sont les sujets privilégiés. Nous les abordons de multiples façons avec des invités variés, artistes, chercheur·se·s, entrepreneur·se·s, ... à même de nous faire avancer, ensemble. Au travers de la programmation se dessinent les contours du média Ground Control. Le Studio Ground Control conçoit, produit et diffuse des contenus. Ils sont en lien direct avec les sujets qui font la programmation du lieu, l’actualité des acteurs de l’écosystème et sur demande pour des partenaires, acteurs privés ou publics engagés.