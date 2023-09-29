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Venue
Windmill Brixton
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Capacity
150
Address
22 Blenheim Gardens, London SW2 5BZ
Upcoming events
Meatraffle - "Base and Superstructure" album party
Fri, 29 Sept
Windmill Brixton
London
The Queen's Head, Pushpin, Vanity Fairy, Radio Wa
Sat, 30 Sept
Windmill Brixton
London
Whip Night #2
Mon, 2 Oct
Windmill Brixton
London
Mary In The Junkyard
Tue, 3 Oct
Windmill Brixton
London
Peter Xan
Thu, 5 Oct
Windmill Brixton
London
Garagebashing Vol. IX
Sat, 7 Oct
Windmill Brixton
London
No Frills Folk Club
Sun, 8 Oct
Windmill Brixton
London
"Wild Thoughts" - Rosie Alena, Blossom Caldarone
Mon, 9 Oct
Windmill Brixton
London
Route 500, Lando Manning, Maximilian, Daisy & th
Tue, 10 Oct
Windmill Brixton
London
Kaneko Ayano (Japan), Findom, F.i.n.i.t
Wed, 11 Oct
Windmill Brixton
London
Gaika
Thu, 12 Oct
Windmill Brixton
London
Plutoz Beach, Uncle Junior, Enabling Behaviour
Sun, 15 Oct
Windmill Brixton
London
Maria Uzor - debut album release
Wed, 18 Oct
Windmill Brixton
London
Saint Leonard
Thu, 19 Oct
Windmill Brixton
London
cruush
Tue, 24 Oct
Windmill Brixton
London
Frank Lloyd Wleft, Nina Winder-Lind, Medb
Wed, 25 Oct
Windmill Brixton
London
The Orchestra (For Now), Lifts, Clean Trio
Sun, 29 Oct
Windmill Brixton
London
Halloween Party: Cowboyy, Cuckoo Spit, Funhaus
Tue, 31 Oct
Windmill Brixton
London
YABBA
Mon, 6 Nov
Windmill Brixton
London
Andy Boay, Jerkcurb, Far
Tue, 7 Nov
Windmill Brixton
London
Snõõper
Wed, 8 Nov
Windmill Brixton
London
Dignan Porch, Teenage Tom Petties, Sumos
Sat, 11 Nov
Windmill Brixton
London
No Frills Folk Club
Sun, 12 Nov
Windmill Brixton
London
Sparkling
Mon, 13 Nov
Windmill Brixton
London
The Antifolk Fest All-Dayer
Sun, 19 Nov
Windmill Brixton
London
Happy Birthday Carly Rae!
Tue, 21 Nov
Windmill Brixton
London
White Devil Disco
Sat, 23 Dec
Windmill Brixton
London