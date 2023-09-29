Venue

Windmill Brixton

Capacity
150
Address
22 Blenheim Gardens, London SW2 5BZ

Upcoming events

Meatraffle - "Base and Superstructure" album partyFri, 29 Sept
Windmill BrixtonLondon
The Queen's Head, Pushpin, Vanity Fairy, Radio WaSat, 30 Sept
Windmill BrixtonLondon
Whip Night #2Mon, 2 Oct
Windmill BrixtonLondon
Mary In The JunkyardTue, 3 Oct
Windmill BrixtonLondon
Peter XanThu, 5 Oct
Windmill BrixtonLondon
Garagebashing Vol. IXSat, 7 Oct
Windmill BrixtonLondon
No Frills Folk ClubSun, 8 Oct
Windmill BrixtonLondon
"Wild Thoughts" - Rosie Alena, Blossom CaldaroneMon, 9 Oct
Windmill BrixtonLondon
Route 500, Lando Manning, Maximilian, Daisy & thTue, 10 Oct
Windmill BrixtonLondon
Kaneko Ayano (Japan), Findom, F.i.n.i.tWed, 11 Oct
Windmill BrixtonLondon
GaikaThu, 12 Oct
Windmill BrixtonLondon
Plutoz Beach, Uncle Junior, Enabling BehaviourSun, 15 Oct
Windmill BrixtonLondon
Maria Uzor - debut album releaseWed, 18 Oct
Windmill BrixtonLondon
Saint LeonardThu, 19 Oct
Windmill BrixtonLondon
cruushTue, 24 Oct
Windmill BrixtonLondon
Frank Lloyd Wleft, Nina Winder-Lind, MedbWed, 25 Oct
Windmill BrixtonLondon
The Orchestra (For Now), Lifts, Clean TrioSun, 29 Oct
Windmill BrixtonLondon
Halloween Party: Cowboyy, Cuckoo Spit, FunhausTue, 31 Oct
Windmill BrixtonLondon
YABBAMon, 6 Nov
Windmill BrixtonLondon
Andy Boay, Jerkcurb, FarTue, 7 Nov
Windmill BrixtonLondon
SnõõperWed, 8 Nov
Windmill BrixtonLondon
Dignan Porch, Teenage Tom Petties, SumosSat, 11 Nov
Windmill BrixtonLondon
No Frills Folk ClubSun, 12 Nov
Windmill BrixtonLondon
SparklingMon, 13 Nov
Windmill BrixtonLondon
The Antifolk Fest All-DayerSun, 19 Nov
Windmill BrixtonLondon
Happy Birthday Carly Rae!Tue, 21 Nov
Windmill BrixtonLondon
White Devil DiscoSat, 23 Dec
Windmill BrixtonLondon