Una venue per eventi clubbing, intrattenimento digital-tech, concerti ed eventi aziendali, sita a Milano, quartiere Tortona, nel retro dell’edificio Superstudio Più. Nato dalla volontà di due persone viene trasformato in uno spazio fortemente caratterizzato da linee di luce e un'ingresso d'impatto con una scala di 18 grigi dal bianco al nero, ex un rifugio antiaereo ed ex spogliatoio per gli operai della General Electric Company. Il tempo ha deciso e voluto manipolare la storia affinché diventasse da luogo di riposo fisico a luogo di svago e distrazione. Nato per le persone ed ancora oggi per quest'ultime.