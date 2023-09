About

Situé en Corse à Porticcio, le Sun Club rassemble tous les jours, en période estivale, de 00h00 jusqu'à l'aube, les adeptes du monde de la nuit pour des soirées exceptionnelles. Une fois la nuit tombée, le Sun Club propose un environnement et une programmation de qualité : son décor à ciel ouvert, ses terrasses, ses ambiances et ses thèmes vous plongent dans une atmosphère des plus extraordinaires. Le dancefloor est rythmé chaque soir d'une thématique particulière qui vous fera danser sous les étoiles. En plus de ses Djs résidents, des dj guests tels que Cut Killer, DJ Pone, Synapson ou encore Kungs font partis des djs de renom qui sont passés derrière les platines de ce club qu'ils affectionnent particulièrement et vous ont permis de frissonner de bonheur par leurs prestations phénoménales. Le Sun Club est le plus grand club actuellement en Corse.