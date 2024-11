Sur une surface totale de plus de 1 000 m2, composé d’un bâtiment flottant inédit et d’une vaste terrasse sur les berges, Quai de la Photo est à la fois : un centre d’art photographique, une marina intégrée avec des excursions à bord de petits bateaux de croisière et un lieu de vie chaleureux et festif, incluant un restaurant et plusieurs bars.

Du mercredi au dimanche, 12h-00h