About

Unico nel suo genere in tutta la provincia di Palermo, il Piccolo Parco Urbano rappresenta un punto di svolta nel mondo della musica e dell’intrattenimento: un villaggio dell’arte, della musica e dello sport al servizio della comunità che comprende una serie di strutture diverse tra loro: un ampio parco/arena per concerti, un anfiteatro all’aperto, una pineta per concerti ed eventi di altro genere.