About

Parco Gondar rappresenta una realtà unica in Italia, una innovativa cittadella della musica, dell’arte e dello sport che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi eventi, discoteche, teatro, aree pub, pizzeria, aree street food, aree sportive, aree ludiche, aree verdi e per pic-nic, aree espositive. Un importante centro per la vita culturale, giovanile e notturna costituito da un insieme di locali e strutture differenziati per stili, generi musicali e specialità enogastronomiche, per accontentare tutti i gusti.