About

Situé à quelques pas de l’Université de Saint-Denis, Pampa offrira aux Franciliens et vacanciers de passage un programme varié alliant musique, loisirs et détente. De juillet à septembre 2021,ce grand espace aménagé sur une friche donne aux visiteurs l’occasion de danser sur un dancefloor calibré pour la fête, de participer à des jeux et activités sportives, de trinquer entre amis ou de décompresser tout simplement, au fond d’un transat.