Ostello Bello non è soltanto un ostello, ma un punto d'incontro tra Milano e il mondo. Ogni giorno, nel basement di Via Medici 4, che tu sia un viaggiatore o un local, trovi qualcosa di bellissimo da fare, dall'Open Mic al queer cabaret di Drama, dal Poetry Slam ai numerosi showcase degli artisti più interessanti del circuito indipendente italiano e non solo. Un luogo inclusivo in tutto, anche nella proposta di intrattenimento. Ce n'è per tutti e, chiunque tu sia, sei il benvenuto.