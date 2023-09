About

L'Olympic participe depuis des années à faire vivre ce bout de quartier multiculturel qu’est la Goutte d'Or en étant un lieu dynamique et ouvert à tous. Depuis toujours, on s'y mélange joyeusement autour d'un verre dans un cadre simpliste, celui d'une ancienne salle de bal du début du siècle. C'est désormais l'équipe de L'Alimentation Générale qui prend les rênes de L'Olympic Café pour faire revivre ce lieu de brassage culturel. Une formule simple : un bar-restaurant en haut toute la semaine et des concerts à la programmation rock et underground en bas du jeudi au samedi, le tout à des prix accessibles.