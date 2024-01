mosso è un ecosistema dove coltivare desideri, un luogo multiforme che indaga le differenze e confonde le distanze, dove l’inclusività è l’inizio di un percorso di crescita. Un ristorante pizzeria, un portierato di quartiere, un bar con terrazza, una sala concerti e una piazza di circa 1000mq. Un progetto sociale e culturale che apre le porte a giugno 2022 in via Angelo Mosso 3, angolo via Padova. Lo spazio è gestito da un’ Associazione Temporanea di Imprese formata da cinque realtà no-profit che lavorano nell’ambito dell’inserimento lavorativo, dell’accoglienza, della cultura, della formazione, dell’inclusione sociale.