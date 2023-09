About

das MOJO JAZZ CAFÉ liegt mit seiner großen terrasse direkt an den bodentoren des clubs. hier finden kleine, ausgewählte konzerte statt. an den wochenenden lädt das MOJO JAZZ CAFÉ zu wechselnden dj- und live-sets ein. soulful sounds und jazz-rhythmen treffen auf disco und broken beats – ernsthafte musik mit wärme und groove im einklang mit kräftigen drinks. der mojo club und das mojo jazz café sind weitestgehend barrierefrei zugänglich. mit b-ausweis hat eine begleitperson freien eintritt. bitte vorab per mail anmelden. für weitere information, anregung und anmeldung: wheelchairing@mojo.de