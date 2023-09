About

die geschichte des MOJO CLUB begann anfang der 90er jahre in einem leerstehenden bowlingcenter an der reeperbahn 1. hier leistete der club pionierarbeit in sachen musik- und clubkultur: es ging um stil, musik und tanzen – verwurzelt in der mod- und soul-szene. 2013 eröffnete der MOJO CLUB nach einer mehrjährigen bauphase an alter stelle neu. entstanden ist ein club internationalen formats – komplett und schwebend in den vorplatz der reeperbahn 1 eingelassen. von PAUL WELLER, ANDERSON.PAAK, KAE TEMPEST, MULATU ASTATKE bis JOY CROOKES: der MOJO CLUB bleibt ein ort mit liebe zu der eigenen dancefloor jazz vergangenheit, der offenheit für neues und vor allem - viel gelebter musik. der mojo club und das mojo jazz café sind weitestgehend barrierefrei zugänglich. mit b-ausweis hat eine begleitperson freien eintritt. bitte vorab per mail anmelden. für weitere information, anregung und anmeldung: wheelchairing@mojo.de