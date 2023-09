About

Il Mercato Sonato è il centro culturale del quartiere San Donato di Bologna, interamente autogestito dall’Orchestra Senzaspine. Dal 2015, gli spazi dell’ex mercato rionale trovano nuova vita grazie alla spinta propulsiva della MUSICA che, attraverso un’offerta ricca di eventi di ogni genere, ha trasformato uno spazio pubblico di periferia in un luogo centrale nella scena concertistica bolognese. Il Mercato Sonato, grazie a un palco che spazia dalla classica fino al pop, passando per il jazz, il reggae e l'hip hop, è luogo d’incontro e di scoperta per tutti gli appassionati di musica e casa per musicisti provenienti da tutto il mondo.