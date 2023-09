About

Mercato Nuovo è live room e circolo Arci, sede di sperimentazione culturale e sociale. Nasce come progetto per la promozione della musica dal vivo, con l’obiettivo di farsi motore di rigenerazione urbana. Luogo d’incontro dove condividere cultura e rinnovate forme di socialità in un quartiere periferico della città di Taranto: partendo dalla riqualificazione di un ex magazzino per il deposito merci, lo spazio oggi accoglie un grande palcoscenico e un'area living con una proposta che si lega alle arti visive e performative.