Mercati Generali apre al pubblico il 20 giugno 1998 in Contrada Jungetto area a sud di Catania. I locali della struttura in cui oggi si svolgono le attività invernali di Mercati Generali sono costituiti da tre sale all’interno di un palmento costruito a fine ‘800 per la produzione e conservazione di vino. Attiguo all’edificio è stato recuperato un cortile nel quale dal mese di maggio ad ottobre si svolge la programmazione estiva di Mercati Generali, prevalentemente orientata alla promozione di progetti e realtà musicali ed artistiche indipendenti, conosciuta ed apprezzata nel panorama artistico italiano ed estero.