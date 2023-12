Mare culturale urbano è un centro di produzione artistica e culturale attivo in diversi quartieri di Milano.

mare è palco per i giovani artisti, spazio per drammaturghi attori e registi in residenza che lavorano con il territorio. tutto l’anno si anima con concerti, cinema, festival, appuntamenti con il quartiere e attività per bambini: un ambiente accogliente dove stare bene insieme!