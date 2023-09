About

MAGAZZINI GENERALI è una location radicata nella cultura milanese: fondata nellʼ autunno del 1995 in un complesso industriale di inizio ʻ900 nella parte sud di Milano, è famosa per gli eventi live dedicati alla musica. Le file di capannoni, un tempo adibiti ad attività artigianali e a deposito merci per la vicina ferrovia, sono stati recuperati e ospitano attualmente nuove attività produttive, il cui prodotto finale è un nuovo approccio culturale alla filosofia del tempo libero. Oggi Magazzini Generali offre non solo concerti ed eventi musicali, ma anche one night di musica elettronica con artisti internazionali.