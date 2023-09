About

L'Ex Macello di Putignano è sede da oltre 10 anni del Laboratorio Urbano I MAKE. I MAKE è emozione ed energia, è pro-motore del rinascimento di questo tempo e dei luoghi che cambiano nel rispetto della loro identità, ma risvegliati dalla forza delle idee. I MAKE tesse il suo spirito tra le righe della profusione della cultura in tutte le sue espressioni: il teatro, il cinema, la musica, la danza, le arti visive, la letteratura e la poesia. Una residenza delle Arti, in grado di ospitare esperienze artistiche differenti e complementari, con l'idea condivisa che la via da percorrere sia la “cultura vissuta, sperimentata e confrontata”.