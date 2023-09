About

Lieu culturel, convivial, citoyen dirigé par Francine Ouedraogo Bonnot et Aude Straub. Quand en mars 2019, le 103 rue Ferrari est passé du Poste à Galène au Makeda, ce fut bien plus qu’un changement d’enseigne. Le club du bas de la rue Ferrari a gagné en couleur, et pas que sur les murs : il a aussi élargi sa palette musicale s’ouvrant à des esthétiques urbaines (hip-hop, électro...) qui n’avait que peu de droit cité auparavant dans ce club qu’on a pu qualifier d’“authentiquement rock”.