Le Consulat Voltaire est un centre culturel hybride et engagé de 3000m2, situé au 14 avenue Parmentier dans le 11ème arrondissement de Paris, dans une ancienne sous-station électrique construite en 1908 par l’architecte Paul Friesé. La réversibilité des espaces permet de nouer un dialogue vertueux entre les communautés, les cultures et les pratiques artistiques. Le Consulat Voltaire réunit à la fois projections, concerts live, performances, expositions, ateliers, débats d'idées, et un bar ouvert à tou.te.s. Il est ainsi un catalyseur d’interconnections où l’art n’est pas seulement consommé, mais participe au déploiement d’une citoyenneté active, collaborative et écologique.