Le Consulat Voltaire est un centre culturel hybride et engagé de 3000m2, situé au 14 avenue Parmentier dans le 11ème arrondissement de Paris, dans une ancienne sous-station électrique construite en 1908 par l’architecte Paul Friesé, qui réunit à la fois un espace d’exposition, un espace de concert, un restaurant végétarien, un bar et des ateliers d’artistes. L’hybridité du site permet de nouer un dialogue vertueux entre les communautés, les cultures et les pratiques artistiques. Le Consulat Voltaire est un espace de rencontre, de culture et d’ouverture qui défend une approche de la création en dialogue avec la société contemporaine et ses perspectives.