Le Circus est un centre d'arts alternatif. La philosophie du lieu est définie par le partage, la bienveillance, la bonne humeur, les échanges, le respect, l'écologie, l'humilité et la tolérance. Ici, danseurs, musiciens, comédiens et artistes au sens large du terme mais aussi amateurs d'art, professeurs d'arts et élèves se croisent, se rencontrent et interagissent au gré de l'emploi du temps de la salle. Plusieurs fois par mois, le Circus organise des concerts avec des artistes locaux et internationaux. Cette salle à taille humaine offre la joie de découvrir de nouveaux talents de très près, dans un endroit chaleureux. Sur place on y trouve une buvette avec des boissons artisanales et des tapas maison.