About

Lieu d’expression dédié au hip-hop situé au cœur de Paris, sous la canopée des Halles, La Place a pour mission de promouvoir l’ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement culturel à travers des actions de diffusion, de transmission, de soutien à la création et d’accompagnement. La Place est équipée d’une salle de concert, d’un studio de diffusion et de création, d’un espace d’exposition, d’un bar et dispose de 8 espaces de création.