La Felicità, c’est un immense food-market en direct producteurs où tout est 100% fait maison.

4.500 m2, 5 cuisines, 3 bars, 1 scène et une grosse dose de love. Venez vous balader dans les allées, allez humer le fumet fou des pizz napolitaines dans le huge four à bois, allez faire un check à la trattoria ou à nos potos TopBun, des burgers bio de dingo, vous en mettre plein les doigts avec les crazy cookies pralinés de la caffeteria, enivrez-vous joyeusement avec les cocktails italodirty et la bière artigianale du clinquant biergarten, et juste kiffez.

C’est aussi un lieu de teuf, où on balance du bon son avec des DJ sets, des lives music et toute une prog’ de funky events. Un spot pour venir chiller entre potes ou avec votre dernier date. Ou tout simplement en famille avec des ateliers kids friendly et cool garderie tous les dimanches. Ouvert 7j/7 et 99% gratuit.