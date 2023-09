About

Il Kindergarten, dopo uno stop di due anni dato dall’emergenza Covid-19, ha riaperto con l’obiettivo di diventare un nuovo riferimento, soprattutto per la componente più giovane della città. I punti cardine della ripartenza, che saranno gli stessi per la stagione estiva, sono stati l’inclusione, il rispetto per il prossimo e lo spazio lasciato alle idee e alla creatività dei giovani: da questo sono nati svariati format di produzione interna: Overkast, Foolhard, Milé e una notte e Whatever Makes You Dance. Kindergarten cerca di intercettare le nuove sensibilità e i nuovi desideri delle giovani generazioni, che colme di energie e progetti cercano un nuovo modo di vivere la notte, basato sul rispetto di chi sta intorno e sulla condivisione di esperienze.