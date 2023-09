About

" No es simplemente restaurante y no es solo un bar, es un espacio multidisciplinar donde música, arte, gastronomía y coctelería conviven presentando un escenario único ideal para pasar un buen rato." BCN Cool Hunter Desde el primer día hemos acompañado nuestros platos y bebidas con mucha música y arte: ya han sido más de 1800 sesiones de DJs, más de 900 conciertos, unos cuantos Live Paintings, poesía, exhibiciones fotográficas, cine, vídeo-arte, mappings, mercadillos… ¿te sumas? ¡Music, Art, Food, Drinks... & you! Abierto de Lunes a Viernes de 18:00 a 2:30h. Los Fines de Semana de 12:00 a 3:30h.