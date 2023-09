About

Fluctuart est le premier centre d’art urbain flottant au monde, lieu unique, ouvert à tous les publics, curieux et passionnés, à la disposition de tous les acteurs de la scène urbaine. Fluctuart est un lieu vivant, dynamique, évolutif, un lieu de création, d’exposition, de rencontres et d’échanges, d’inspiration et de divertissement, hébergeant un vivier d’événements culturels et artistiques. L’espace de 1000 m2, totalement transparent et doté de trois niveaux, se situe au pied du pont des Invalides. Enrichi de résidences ponctuelles d’artistes, il souligne ainsi la participation de tous les acteurs de la scène urbaine par la présence de professionnels des métiers de l’art et de la culture, d’artistes, reconnus ou émergents, ainsi que d’institutions. Deux espaces, bar & fooding, promettront également d’animer la barge pour des soirées festives et insolites autour de performances artistiques et d’œuvres d’art.