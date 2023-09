About

FGO-Barbara est une structure pluridisciplinaire située au cœur de la Goutte d’Or multiculturelle. Une salle de concerts, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la création. Cet espace de 2500m2 est dédié à la découverte et soutient des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendant.e.s, underground ou reconnu.e.s, via la programmation, les dispositifs d’accompagnement et la résidence. FGO-Barbara c’est un lieu fait par et pour toustes qui développe une politique d’action culturelle et sociale co-construite avec les partenaires du 18ème arrondissement et des quartiers politique de la Ville. Depuis le 1er janvier 2019 MadLine (née de la mise en commun des productions Blue Line et Mad Minute Music) est le nouveau gestionnaire des Trois Baudets et de FGO-Barbara, deux établissements culturels de la Ville de Paris, fers de lance d’une politique ambitieuse de la Ville de Paris. En pointillé entre ces deux facettes d’un même arrondissement : les musiques actuelles, l’envie de partager, de découvrir et d’expérimenter ensemble, de trouver de nouveaux moyens de faire société.