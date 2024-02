Bienvenue à extra bal, le cœur vibrant de COMMUNALE SAINT-OUEN, où la musique et l'art se rencontrent pour créer des expériences inoubliables. Située au sein de la plus grande halle gourmande et culturelle d'Europe, cette salle de concert est plus qu'un simple espace de performance ; c'est un lieu de rencontre pour les passionnés de musique, les artistes innovants et tous ceux qui cherchent à vivre des moments uniques.