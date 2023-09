About

La Base Nato di Bagnoli Napoli è stata lasciata dal Comando Forze Alleate per il Sud Europa il 3 dicembre 2012 ed è stata affidata alla Fondazione Banco Napoli per l’ Assistenza all’infanzia. Dal Giugno 2019 nasce il progetto Ex Base con la volontà di contribuire alla riconversione dell’area trasformando l’ex base Nato in un punto di riferimento per la comunità nell’ambito degli eventi, delle arti e dell’impegno umano, associativo e imprenditoriale, restituendo alla città uno spazio creativo e funzionale. L’obiettivo è creare nel tempo una location atta ad ospitare gli eventi più variegati e richiesti in città.