About

Concerti di artisti nazionali ed internazionali. Dj set di spessore, con un occhio di riguardo per la musica elettronica, per il divertimento, per il fare festa. Mostre pittoriche, fotografiche e dedicate a tutte le forme d’arte visiva. Una Drink List capace di farvi sognare con cocktail raffinati, ma capace anche di farvi divertire con i drink più famosi e rinomati del mondo della notte. La location si riserva per Feste Private: - Feste di Compleanno - Feste di Laurea - Meeting Aziendali - Addio al Celibato/Nubilato - Eventi Privati.