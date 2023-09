About

Se cerchi un posto dove sentirti a casa, bere qualcosa con gli amici, fare una partita a biliardo e ascoltare dell'ottima musica, il circolo Arci Ohibò è quello che fa per te. Uno spazio culturale polivalente che, tra un workshop e un live, ti offre un'alternativa sempre diversa per la tua serata. Per accedere basta un semplice tesseramento. Dai un'occhiata agli eventi!