About

Il Cinema Astra di Firenze è una sala polifunzionale che propone cinema, eventi di spettacolo e incontri con la doppia modalità della platea con i posti a sedere oppure senza le sedute (che spariscono sotto il pavimento). La posizione in Piazza Beccaria, sul confine tra il centro storico e i viali la rendono facilmente raggiungibile sia a piedi, che in bici come in auto. La programmazione è dedicata a tutto il cinema che incuriosisce, intrattiene e offre spunti di discussione; in gran parte in lingua originale, con le prime visioni, i classici restaurati, documentari e opere prime italiane. Proiezioni - soprattutto nel weekend, ma non solo - dalla mattina fino a sera. Qui trovate una selezione degli eventi, ospiti, incontri. Per la programmazione completa visita il sito del cinema astrafirenze.it Un progetto di Banca Cambiano, curato da Fondazione Stensen con PRG.