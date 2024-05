Parco urbano o parcheggio? Il Casilino Sky Park nasce dall’intuizione di conciliare due significati solo apparentemente diversi ed entrambi compresi nel termine inglese park. Una grande operazione di rigenerazione urbana, ideata e realizzata dal Fusolab, che si è concretizzata in un nuovo spazio inclusivo, una terrazza di 4000mq sul tetto di un parcheggio multipiano nel cuore del V Municipio, nella periferia est di Roma.

Un panorama mozzafiato che disvela nuove prospettive sulla città di Roma, una visione periferica che respira e ispira, uno sguardo innovativo su un futuro in transizione.

Una piazza aerea che riqualifica un luogo rimasto a lungo inutilizzato, riconciliando l’elemento en-plein-air e ludico del significato di park con quello più prettamente urbano, in cui sono presenti campi sportivi per praticare padel, pickleball, calcetto, street basket, pattinaggio, skateboard e parkour, una palestra all’aperto e zone dedicate alla ginnastica a corpo libero, crossfit, calisthenics e yoga. Dove si tengono attività ludico-ricreative con didattica innovativa per i bambini e sarà dato grande spazio alla cultura grazie ad un’arena da 1000 posti allestita per ospitere concerti, cinema, teatro.

🔴𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮 🟡𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗴𝗮𝗺𝗲𝘀 🟢𝗣𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮/𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮 🔵𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘅 𝗦𝗼𝗹𝘂𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝗺 🟣𝗟𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲&𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 🔴𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗕𝗶𝗺𝗯𝗶 🟠𝗔𝗿𝗲𝗮 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 🟡𝗔𝗿𝘁 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁

