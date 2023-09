About

Palazzo Madama - in occasione di Nitto ATP Finals 2022, diventa CASA TENNIS! Vi aspettiamo, tutti i giorni, dal 12 - inaugurazione alle ore 14:00 - fino al 20 novembre dalle 10:00 alle 20:00 per partecipare gratuitamente a talk, conferenze, interviste con il coinvolgimento di numerosi esponenti del mondo della musica, dello sport, dell’editoria e dello spettacolo, torinesi, italiani e internazionali. Non mancheranno degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio realizzati dalla Regione Piemonte e dalla Camera di commercio. Ogni giorno, davanti a Casa Tennis, sono in programma delle visite tematiche guidate gratuite proposte con la collaborazione delle associazioni delle guide turistiche Federagit Torino e G.I.A., offerte da Camera di commercio di Torino. Turisti, appassionati e giornalisti di tutto il mondo potranno scoprire le attrattive e le eccellenze locali, oltre che il programma di eventi, spettacoli e appuntamenti previsti durante i giorni del grande tennis a Torino.