Sul territorio di Sesto San Giovanni, al confine con Milano, il Carroponte domina con la sua struttura il vasto parco archeologico industriale dell’ex Breda Siderurgica. L’imponente struttura metallica alta 20 m, larga 30 e lunga 150, realizzata negli anni ’30, rimasta in attività fino agli anni ’80, lasciata in stato di totale abbandono per circa vent’anni, è stata restaurata e trasformata nell’arena concerti internazionale delle estati milanesi.