Indie, post-punk, elettronica e underground, il meglio della musica è di casa al Capitol. Live club dal 2018 il Capitol nasce dalla memoria di quella che era la sala cinematografica del centro di Pordenone, chiusa da più di un decennio. La sua imponente ed elegante sala dal gusto rètro è stata riadattata in uno spazio eclettico che ha mantenuto la forma e gli allestimenti originari. Come fosse una macchina del tempo è uno spazio del passato che è proiettato nel futuro della città. Gestita dalla storica Associazione Il Deposito, che negli anni ha contribuito a portare la città al centro della scena musicale italiana, dando, oggi come allora, spazio a realtà emergenti ed artisti di fama nazionale ed internazionale.