About

Cabaret is a micro-club that adds a unique layer to the city night scene. A multidimensional space that features a sophisticated nightlife experience magically uniting eclectic music entertainment, dining, the best in beverage and authentic design. The cult night venue boasts a state-of-the-art sound-system, immersive lighting and dramatic projections and features live music and eminent DJ line-ups, adding a new kind of revelry with a sultry twist in the heart of Barcelona. - Cabaret es un micro club único que aporta una nueva y sofisticada experiencia a la escena nocturna de la ciudad. Un espacio multidimensional que une mágicamente una programación musical ecléctica, cenas, lo mejor en coctelería y un diseño auténtico. Con un sistema de sonido de última generación, una iluminación envolvente y proyecciones espectaculares, Cabaret es el local nocturno de culto en el corazón de Barcelona con música en directo y DJs eminentes.