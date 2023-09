About

Ancien parquet de bal des années 50, Blonde Venus est une salle de spectacles et concerts, sorte de cabaret moderne à la programmation curieuse et festive installé aux Bassin à flot à Bordeaux. Depuis son ouverture, le projet ne cesse grandir avec notamment l'ouverture de sa Guinguette avec à la carte une sélection de tapas, plats et desserts à en faire chanter les cigales. Ouverture du mardi au dimanche et les soirs de concerts