About

Le Bar à Bulles est un lieu hors du temps, niché dans la Cité Véron et caché derrière les ailes du Moulin Rouge. Véritable accalmie parisienne, sa terrasse est peuplée d’érables du Japon et nous plonge dans une bulle intimiste, à toutes les saisons. Derrière ses longues baies vitrées, le Bar à Bulles dévoile une ambiance cosy et colorée : banquettes en velours, tables et chaises chinées avec amour, abat-jours fleuris et plantes suspendues, à l’instar du temps. C’est un lieu de partage, de rencontre et de culture, recevant une dizaine d’évènements chaque mois : festivals, lancements de revues, dj sets, expositions, ateliers… Bien plus qu’un bar, c’est un véritable lieu de vie, caché au coeur du quartier de Pigalle.